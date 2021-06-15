Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт подобной разработки и сможет помочь.
Настроить Phpword для генерации docx документа
Есть установленный PHPWord + шаблон templeate docx
Нужен пример php скрипта который используя PHPWord и Templeate docx сформирует документ.
Заявки фрилансеров
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