Wordpress внести изменения в плагин фильтра ( rel = canonical)

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Завершен1 заявка785 просмотров

Используем плагин фильтра, который при выборе разных аттрибутов выводит уникальный URL со своими Title, meta description, но в rel=canonical он выводит ссылку на страницу раздела, а надо сделать, чтобы была ссылка страницы с фильтром на саму себя. пример:

Пример страницы: https://сайт.ru/klinkernaya-plitka/filter-cvet-temno-korichnevyj/filter-strana-proizvodstva-germany

сейчас выводится так https://сайт.ru/klinkernaya-plitka" />

а нужно сделать, чтобы было:

https://сайт.ru/klinkernaya-plitka/filter-cvet-temno-korichnevyj/filter-strana-proizvodstva-germany" />

WordPress
4 года назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
$11
1 день
Отличный исполнитель. Быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую.
Понятное задание, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

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lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад