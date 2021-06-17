Wordpress внести изменения в плагин фильтра ( rel = canonical)

Используем плагин фильтра, который при выборе разных аттрибутов выводит уникальный URL со своими Title, meta description, но в rel=canonical он выводит ссылку на страницу раздела, а надо сделать, чтобы была ссылка страницы с фильтром на саму себя. пример:

Пример страницы: https://сайт.ru/klinkernaya-plitka/filter-cvet-temno-korichnevyj/filter-strana-proizvodstva-germany

сейчас выводится так https://сайт.ru/klinkernaya-plitka" />

а нужно сделать, чтобы было:

https://сайт.ru/klinkernaya-plitka/filter-cvet-temno-korichnevyj/filter-strana-proizvodstva-germany" />