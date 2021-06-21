Доработать сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок503 просмотра

Доработать функционал сайта

4 года назад
Iliabazylev
Илья 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
4 дня
Escrow
Все сделано качественно и в срок. Однозначно будем продолжать сотрудничество
Всё хорошо, был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Виталий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад