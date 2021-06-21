Предоставлю список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно ...
Доработать сайт
Доработать функционал сайта
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