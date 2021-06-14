Список доработок на сайте автообъявлений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки773 просмотра

Предоставлю список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).

От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.

Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата

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PHP
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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Олег
 
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Был
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Динар
 
22 года
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6 месяцев назад
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4 года назад