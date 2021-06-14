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Список доработок на сайте автообъявлений
Предоставлю список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).
От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.
Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата
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