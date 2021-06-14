Скрипт для получения данных по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки738 просмотров

Нужно написать простой скрипт, в котором на входе подается список доменов. Для этого списка доменов на выходе в таблице будут показаны полученные данные. Данные должны быть получены по API сервиса.

Все подробности по ТЗ в файле. Пример отчета из сервиса, (например, по сайту с пробками в Москве) по которому нужно доставать данные.

Нужно оценить стоимость и сроки.

Будет безопасная сделка. Оплата только WMZ.

4 года назад
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