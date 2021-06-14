Требуется сверстать и интегрировать интернет магазин на Битрикс. 1. Главная страница. 2. Список товаров + страница поиска 3. Детальная карточка Переделка(редизайн) готового решения Аспро Некст. ...
Скрипт для получения данных по API
Нужно написать простой скрипт, в котором на входе подается список доменов. Для этого списка доменов на выходе в таблице будут показаны полученные данные. Данные должны быть получены по API сервиса.
Все подробности по ТЗ в файле. Пример отчета из сервиса, (например, по сайту с пробками в Москве) по которому нужно доставать данные.
Нужно оценить стоимость и сроки.
Будет безопасная сделка. Оплата только WMZ.
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