Ищу кто сделает цель в Яндекс Метрике Оформленного заказа, чтоб передавались правильно, включая, чтобы на странице checkout success проверялось есть ли order_id, чтобы избежать дублей цели при обновлении страницы и если есть то вывести код ...
Три маски для инстаграм
Нужно сделать три разных, стильных маски для Инстаграм
- нанести логотип
-софиты
-возможно кинолента вокруг
с исполнителем обсудим придумаем
если понравится, закажем ещё для другого проекта
Заявки фрилансеров
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