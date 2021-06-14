Три маски для инстаграм

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки614 просмотров

Нужно сделать три разных, стильных маски для Инстаграм

- нанести логотип

-софиты

-возможно кинолента вокруг

с исполнителем обсудим придумаем 

если понравится, закажем ещё для другого проекта 

4 года назад
guest_1622677264264
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