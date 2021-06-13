Тз: https://docs.google.com/document/d/19Jq5B15BhsihqY/edit?usp=sharing Сайт недоступен для просмотра всем пользователям. Поэтому посмотрите по макету как он выглядит и укажите примерную стоимость и сроки работы. Используются плагины popup maker, cf7, acf В макете только ...
Бот для автоматизации покупок на NFT маркете
Будет + если делали что то подобное.
Нужен бот для покупок Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io
Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов.
ТЗ в описании, вопросы в ЛС.
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