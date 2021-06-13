Бот для автоматизации покупок на NFT маркете

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка679 просмотров

Будет + если делали что то подобное.

Нужен бот для покупок Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io

Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов.

ТЗ в описании, вопросы в ЛС.

NFT
4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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Дмитрий
 
39 лет
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Был
4 года назад
4 года назад