PHP-программист (Laravel) для работ над интернет-магазином

Есть интернет-магазин на Laravel, есть набор тасков, которые нужно выполнить. Есть основной программист по проекту. Нужен дополнительный программист, выполняющий периодические таски по проекту с перспективой стать основным программистом.Необходимые навыки:- опыт работы на PHP 7- опыт разработки на Laravel 5- опыт работы с Git- опыт работы с VueJS- умение работать с Ubuntu, настроить LEMP- умение работать с Composer- базовые знания HTML, CSS, JavaScript- следование стандартам PSRБудет плюсом:- опыт работы Nuxt.jsИнтересует фрилансер, желающий набраться небесплатного опыта на хорошем проекте под присмотром опытного программиста.