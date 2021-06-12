PHP-программист (Laravel) для работ над интернет-магазином

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1540 просмотров

Есть интернет-магазин на Laravel, есть набор тасков, которые нужно выполнить. Есть основной программист по проекту. Нужен дополнительный программист, выполняющий периодические таски по проекту с перспективой стать основным программистом.Необходимые навыки:- опыт работы на PHP 7- опыт разработки на Laravel 5- опыт работы с Git- опыт работы с VueJS- умение работать с Ubuntu, настроить LEMP- умение работать с Composer- базовые знания HTML, CSS, JavaScript- следование стандартам PSRБудет плюсом:- опыт работы Nuxt.jsИнтересует фрилансер, желающий набраться небесплатного опыта на хорошем проекте под присмотром опытного программиста.

CSSGitHTMLJavaScriptLaravelPHPUbuntu
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