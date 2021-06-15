Написать инструмент редактирования DNS зон на 1С Битрикс через API Google Cloud DNS https://cloud.google.com/dns/docs/reference/v1 Чтобы можно было управлять доменными зонами из 1С-Битрикс в сервисе Google DNS - Создание ...
Слайдер + Карусель на Wordpress + Elementor
Нужно решение для реализации слайда в той форме, как в прикрепленном к задаче файле. Картинки - управляющие элементы слайдера. В зависимости от выбранной картинки в следующем блоке под слайдером отображается текст. Получается, что карусель картинок управляет текстовым слайдом.На сайте установлен Elementor 3.3, по возможности для решения задачи использовать этот инструмент. Или предложить свое решение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка сервиса, который предоставляет пользователю возможность добавить свой аккаунт инстаграм и производить постинг комментариев к другим постам пользователей от своего аккаунта. От разработчика требуется знание php и вебразработки в целом. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо вычислить функцию шифрования в большом js файле и аккуратно ее переписатьВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать проект на фреймворке, основной принцип: компании (турагенства) регистрируются, админ подтверждает компанию и потом компания может создавать, редактировать и просматривать созданые заявки на перевозку. А админ по всем компаниям может просматривать, редактировать эти заявки. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Требуется разработать модуль для Shopify, с помощью которого, мы сможем взаимодействовать с нашим сервисом через REST API Детали в личной переписке Документация все на английском Указывайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать калькулятор на Js, в поп ап окне. После заполнения все полей, заказчик заполняет форму. Все данные с калькулятора должны быть отправлены в мой телеграм аккаунт.Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется лендинг yarchpu.ru Интересует такая доработка на сайте: Там сейчас есть так называемые конструкторы станков (модальные окна 3, 4, 5, см. скриншот). При попытке заказать какую-то конфигурацию станка вылезает окно обратной связи и нам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать скрипт на JSON для ответа на сообщения в фб и инсте. { "message": { "attachment": { "type": " template" "payload": { "template_type": ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую. Есть интернет-магазин на Битриксе, была настроена выгрузка нуменклатуры из 1С в Битрикс. Все работало. Сейчас выгрузка не работает, она отваливается с ошибкой. Проблема на стороне сайта. Прикрепляю скрин ошибки и логи. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад