Слайдер + Карусель на Wordpress + Elementor

Нужно решение для реализации слайда в той форме, как в прикрепленном к задаче файле. Картинки - управляющие элементы слайдера. В зависимости от выбранной картинки в следующем блоке под слайдером отображается текст. Получается, что карусель картинок управляет текстовым слайдом.На сайте установлен Elementor 3.3, по возможности для решения задачи использовать этот инструмент. Или предложить свое решение.