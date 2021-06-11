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Наладить выгрузку из 1С в Битрикс
Приветствую.
Есть интернет-магазин на Битриксе, была настроена выгрузка нуменклатуры из 1С в Битрикс. Все работало.
Сейчас выгрузка не работает, она отваливается с ошибкой. Проблема на стороне сайта.
Прикрепляю скрин ошибки и логи.
При этом выгрузка заказов из Битрикса в 1С, работает нормально.
Задача наладить выгрузку товаров-разделов.
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