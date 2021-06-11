Наладить выгрузку из 1С в Битрикс

Приветствую.

Есть интернет-магазин на Битриксе, была настроена выгрузка нуменклатуры из 1С в Битрикс. Все работало.

Сейчас выгрузка не работает, она отваливается с ошибкой. Проблема на стороне сайта.

Прикрепляю скрин ошибки и логи.

При этом выгрузка заказов из Битрикса в 1С, работает нормально.

Задача наладить выгрузку товаров-разделов.