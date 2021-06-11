Наладить выгрузку из 1С в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1208 просмотров

Приветствую. 

Есть интернет-магазин на Битриксе,   была настроена  выгрузка нуменклатуры из 1С в Битрикс. Все работало.

Сейчас выгрузка не работает,   она отваливается с ошибкой.  Проблема на стороне сайта. 

Прикрепляю скрин ошибки и  логи.

При этом выгрузка заказов из Битрикса в 1С, работает нормально. 

Задача наладить выгрузку товаров-разделов. 

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