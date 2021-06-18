Адаптивный опросник Тильда.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка1113 просмотров

Задача:

Сделать опросник на тильде (6 вопросов) с разным исходом финала (в зависимости от ответов), уникальным дизайном (он уже есть) и с возможностью мультивыбора (возможность выбирать несколько вариантов ответа).

И 4 формы, которые будут пересылать данные в СРМ (интеграция уже настроенная) и перенаправлять на разные страницы спасибо.

(Формы должны отправлять данные о выбранных вариантах в опросниках и контактные данные).

Актуальный сайт: https://lp.smartexpert.net/page20089051.html

HTMLTilda
4 года назад
corason
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$120
3 дня
Escrow
Артур прекрасно справился с задачей. Задача оказалась намного больше чем даже он ожидал. Все сделал идеально. По пути были дополнительные задачи, которые небыли предусмотрены заданием. Он все сделал без доплаты. Искренне рекомендую.
Отличный доброжелательный человек. Всегда на связи, с пониманием относится к рабочим моментам. Спасибо за работу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад