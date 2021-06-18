Адаптивный опросник Тильда.

Задача:

Сделать опросник на тильде (6 вопросов) с разным исходом финала (в зависимости от ответов), уникальным дизайном (он уже есть) и с возможностью мультивыбора (возможность выбирать несколько вариантов ответа).

И 4 формы, которые будут пересылать данные в СРМ (интеграция уже настроенная) и перенаправлять на разные страницы спасибо.

(Формы должны отправлять данные о выбранных вариантах в опросниках и контактные данные).

Актуальный сайт: https://lp.smartexpert.net/page20089051.html