Распознование текста для сайта на Bitrix

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Закрыт1 заявка1146 просмотров

Необходимо сделать систему текстового поиска по архиву графических сканированных страниц для сайта на платформе Bitrix. Аналогично rsl.ru

4 года назад
antonzh
Антон 
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15 дней назад

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Дмитрий
 
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3 месяца назад
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4 года назад