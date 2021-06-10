Реализация без каких либо фреймворков Сайт уже сделан, нужно сделать отдельные функции. Нужно сделать: - Сделать отображение сколько времени назад было загружено видео - Кем загружено видео - ...
Распознование текста для сайта на Bitrix
Необходимо сделать систему текстового поиска по архиву графических сканированных страниц для сайта на платформе Bitrix. Аналогично rsl.ru
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