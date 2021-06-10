Калькуляторы для сайта

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Закрыт9 заявок1102 просмотра

Нужно сделать три калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении.Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте.Указывайте стоимость и сроки работы.

4 года назад
danil3000
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Заявки фрилансеров

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