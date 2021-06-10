Разработать виджет загрузки файлов через dropzone js для Django

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка524 просмотра

Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым опытом, прошу писать только тех кто уверен в своих навыков js, python, djangoИли хотябы для начала откройте и изучите dropzone jsОплата достойная, предложите свою цену.

DjangoJavaScriptPython
4 года назад
gdg
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Артём
 
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