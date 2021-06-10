Требования: - Знание одного из фреймворков: symfony, laravel, yii2... - SASS, HMTL, CSS, JS, PHP7, Docker - Владение парсингом - Настройка мультиязычности - Подключить платежную систему - Подключить вход ...
Разработать виджет загрузки файлов через dropzone js для Django
Для складского сайта, необходимо разработать виджет для загрузки файлов средствами dropzone jsУ дропзона есть очень много кофигураций, нужно так же добавить их в виджет, не все конечно, например:thumbnailaddRemoveLinksparallelUploadsdictMaxFilesExceededacceptedFilesи так далее, обсудим детально.Ищу человека с большым опытом, прошу писать только тех кто уверен в своих навыков js, python, djangoИли хотябы для начала откройте и изучите dropzone jsОплата достойная, предложите свою цену.
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