Разработка на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок55 просмотров

Ищем разработчиков на субподряд по нашим проектам на задачи по разработке на битриксе. Могу прислать актуальные тз для оценки.

4 года назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров