Создание индивидуальной CRM

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок436 просмотров

Добрый день,

Мы хотим разработать свою CRM систему, которое полностью будет под наши

требования настроена.

Данная срм будет использовать отдел продаж, который заниматься будет продажами медицинского оборудования

Ссылка техническим заданием:

https://miro.com/app/board/o9J_lCzdnF8=/

Обязательные требования Данная срм, должна быть с интегрировано с Api телефонии, 1С, сайт наш http://umedical.store/

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