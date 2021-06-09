Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...
Создание индивидуальной CRM
Добрый день,
Мы хотим разработать свою CRM систему, которое полностью будет под наши
требования настроена.
Данная срм будет использовать отдел продаж, который заниматься будет продажами медицинского оборудования
Ссылка техническим заданием:
https://miro.com/app/board/o9J_lCzdnF8=/
Обязательные требования Данная срм, должна быть с интегрировано с Api телефонии, 1С, сайт наш http://umedical.store/
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