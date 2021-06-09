Верстка и программирование на 1с-Битрикс

$177
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок227 просмотров

Добрый день!

Необходимо сверстать сайт по готовому макету в PSD (прикреплен к заданию) по ТЗ тут

Программирование нужно сделать так чтобы каждый элемент и текст на сайте можно было изменить из административной части сайта. Функционал сайта описан в техническом задании.

4 года назад
SALES-UP
Алексей 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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