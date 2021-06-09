Сделать сайт с использованием HTML, CSS, JS и желательно VUE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок1246 просмотров

Требуется разработчик, вкратце желателен опыт работы в этой сфере, не важно какой, главное уметь делать. Будет приятным бонусом умение работать с VUE. Все остальное, более подробно при личной беседе.

CSSHTMLJavaScriptVue.js
4 года назад
DullSun
Илья 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ProstakValery
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Отличный работник. Все делает вовремя и качественно. Всегда на связи. Лояльно относится ко всем просьбам по работе.
Отличный работодатель, четко поставленное ТЗ работать было приятно, Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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