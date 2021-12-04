✯Только лишь наилучшее также высококачественное также в срок- верстка адаптивно с чистым кодом. Flexbox CSS3, HTML5,Bootstrap, JavaScript, Vue
Моя цель - предоставить заказчику качественную работу!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание вашего задания. Я оценю ваш ТЗ и макет и сделаю за максимально короткий срок.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegramm: yusuf_developer01
- Instagram: yusuf_senior_developer
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
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