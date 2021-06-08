Ищем миддл верстальщика vue.js

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Закрыт3 заявки1351 просмотр
  • Код на Git
  • Коммуникация на Slack
  • Задачи на Jira
  • Open api

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GitVue.js
4 года назад
Ohmnitude
37 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
Егор
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
4 года назад