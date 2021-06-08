Подвязать робокассу к форме с отправкой заявки на почту (после оплаты)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка381 просмотр

Есть простая форма с произвольной суммой оплаты. Нужно подвязать форму и отправлять все данные на почту после оплаты. 

Скрин формы: https://prnt.sc/14q0nwg

Жду ваших предложений.

4 года назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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4 года назад