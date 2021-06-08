Tilda - Bnovo PMS - Fondy

Здравствуйте, кудесники кода! Задача на первый взгляд не сложна, но Вам дать конечную оценку. http://LuggageStorage.od.ua собран на Тильде, прикручен модуль бронирования от Bnovo PMS https://bnovo.ru/bnovo-mb. За модулем (на следующей этапе воронки продажи) нужно установить кнопку КУПИТЬ от Fondy (интеграцию по API https://docs.fondy.eu/ru/docs/page/3 + саппорты Fondy на связи и готовы помочь). Кнопка должна подхватывать данные из модуля о датах бронирования и сумме к оплате и отдавать их в платеж. Любителей провести сделку вне площадки прошу пройти мимо. Тех, кто понимает о чем идет речь жду с предложениями.