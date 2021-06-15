Написание функции на JS

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки270 просмотров

Добрый день. Нужно написать простую функцию для паузы и старта с паузы таймера на JS. Таймер написан, нужно доработать только это.

Рассмотрю кандидатов, кто это сделает в кратчайший период

JavaScript
4 года назад
vitalik1802
Виталик 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Рекомендую.Все выполнено вовремя и качественно
Хороший заказчик, четкая задача. Оплата как договаривались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Алекс
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад