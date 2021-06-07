Php парсер

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Закрыт2 заявки401 просмотр

Добрый день.

Нужен парсер

Принцип парсера: берем из списка по одному со статусом 0, собираем, пишем в базу, статус 1, берем следующий.

На php, mysql

запуск по крону

паузы между запросами.

MySQLPHP
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