Настроить на сайте использование произвольных параметров URL (Битрикс)

Проблема:

При настройке контекстной репкламы обнаружили, что ссылка сайта в рекламном объявлении ведет на ошибку 404, хотя сама ссылка рабочая.

Как выяснилось, рекламная система создает дополнительные параметры урла и сайт их не может прочитать.

Найденная информация для решения вопроса: https://my-class.ru/kak-nastroit-ispol-zovaniye-proizvol-nykh-parametrov-url/

Задача: Настроить на сайте использование произвольных параметров URL.