Есть 5 лендингов. На них есть формы приема заявок. Заявки сейчас с них падают на почту. Необходимо, что бы заявки падали с лендингов в Битрикс24, как новые лиды.
Нужен php разработчик для исправления ошибок в скрипте
Нужно исправить несколько критических ошибок в скрипте и дописать пару функций с нуля.
Заявки фрилансеров
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