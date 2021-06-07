Нужен php разработчик для исправления ошибок в скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок71 просмотр

Нужно исправить несколько критических ошибок в скрипте и дописать пару функций с нуля.

PHP
4 года назад
bunyaev1
Дмитрий 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

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