Новый сайт на Битриксе. Куплен шаблон "Сайт для 1С-Франчайзи"

Есть страница с каталогом услуг и у каждой услуги имеется кнопка "заказать".

При отправке заказа он нигде не отображается, теряем входящих клиентов.

Сайт в целом должен быть заточен под это дело, и возможно заказы где-то есть, но их не видно, а возможно нужна доработка. Надо проанализировать и решить проблему.

Сама форма отрабатывает. Но заявка никуда не приходит, ни на почту ни в админку.