Добавить функционал у кнопки "Заказать"

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Завершен5 заявок1026 просмотров

Новый сайт на Битриксе. Куплен шаблон "Сайт для 1С-Франчайзи"

Есть страница с каталогом услуг и у каждой услуги имеется кнопка "заказать".

При отправке заказа он нигде не отображается, теряем входящих клиентов.

Сайт в целом должен быть заточен под это дело, и возможно заказы где-то есть, но их не видно, а возможно нужна доработка. Надо проанализировать и решить проблему.

Сама форма отрабатывает. Но заявка никуда не приходит, ни на почту ни в админку.

4 года назад
reoreh
Ринат 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Отличный специалист. Приятно было работать!
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Было приятно иметь дело!

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Олег
 
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web_academik
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Ахматкулов
 
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