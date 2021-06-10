Требуется провести оптимизацию сайта на DLE и форума LogicBoard. Основная проблема заключается в торможении сайта, которое исчезает при отключении форума. Необходимо выявить причины медленной загрузки и предложить решения для улучшения производительности. Версии: форум 5.0, DLE 11.0.
Добавить функционал у кнопки "Заказать"
Новый сайт на Битриксе. Куплен шаблон "Сайт для 1С-Франчайзи"
Есть страница с каталогом услуг и у каждой услуги имеется кнопка "заказать".
При отправке заказа он нигде не отображается, теряем входящих клиентов.
Сайт в целом должен быть заточен под это дело, и возможно заказы где-то есть, но их не видно, а возможно нужна доработка. Надо проанализировать и решить проблему.
Сама форма отрабатывает. Но заявка никуда не приходит, ни на почту ни в админку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать два ридиректа на сайте WordPress с WooCommerce. Первый ридирект должен перенаправлять пользователя на страницу оформления заказа с заполнением данных. Второй ридирект должен ограничивать доступ пользователя после 14 дней подписки с отображением таймера и перенаправлением на страницу подписки до покупки платного тарифа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется подключить робокассу к плагину Contact Form 7 в WordPress для реализации оплаты при отправке формы. В форме есть поле для суммы. Укажите сроки и стоимость выполнения задачи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется кодер, знакомый с XFilesharing Pro (Perl), для выполнения множества задач по доработке работающего сайта. Ожидается опыт работы с платформой и способность реализовать изменения. Много работы и возможности для дальнейшего сотрудничества.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать калькулятор для сайта Dostavka-nvrsk.ru. Необходимо реализовать функционал, аналогичный представленному примеру на сайте Байкал Сервис. Убедитесь, что калькулятор будет удобным и интуитивно понятным для пользователей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать Telegram-бота, который после нажатия кнопки 'Старт' выводит текст и отображает две кнопки: 'Описание' и 'Оплата'. Основное внимание уделить функциональности и удобству взаимодействия пользователя с ботом.Веб-программирование20 заявокЗакрыт4 года назад
В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копировании текста из Word или Google Docs не сохраняется форматирование в режиме Live. Рассматривается возможность получения платной консультации по этой проблеме или совет по использованию более ранней версии Dreamweaver, где данная функция работает. Также интересуют альтернативные инструменты с поддержкой загрузки файлов на FTP сервер.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад