Создать чат

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$96
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка170 просмотров

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4 года назад
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$96
7 дней
Escrow
Отличная работа. Так держать!
Хорошая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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