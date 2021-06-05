Выполнить работу по задачам

В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копирование из Word/Google Docs нет переноса форматирования в режиме Live. Приходиться использовать конвертор для очистки кода от лишнего. Буду благодарен платной консультации или совету ...
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