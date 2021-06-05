Выполнить работу по задачам

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Все обсудили.

4 года назад
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rockdukan
Игорь 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$13
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Rockdukan
Игорь 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад