Добавить маску ввода для сверстаного калькулятор

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Закрыт8 заявок1056 просмотров

Требуется добавить маску для калькулятора

Пример:

Вводим "100"

В input должно отображаться как "100 kr"

Подключен jquery, imask

Можете предлагать свои плагины

jQuery
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