Написание Full rest API на Laravel

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1049 просмотров

Приветствую уважаемые фрилансеры!

Мы пишем приложение для трансляции контента (video/image/шаблоны созданные с помощью нашего приложения) на сеть экранов (подключены к андроид плеерам, которые и воспроизводят контент).

Основные функции:

1) Хранение и сортировка данных и медиафайлов

2) Составление плейлистов из хранимого контента

3) Запуск различного контента на разных устройствах (планирование)

4) Распределение по ролям (мультипользовательское приложение)

5) Распределение массивов данных по юзерам

Необходимо написать часть бекэнд интерфейса.

Пишем Laravel(Full Rest API) + Vue js (SPA).

Пример запросов прикрепил.

Подробности с кандидатами.

Основные требование:

- Знание php и laravel на высоком уровне

- умение эффективно управлять массивами данных (data-structure)

- Безопасность данных

- Умение эффективно оценивать сроки

- Умение работать в команде

AndroidJavaScriptLaravelPHPVue.js
4 года назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад