Доработать модуль оформления заказа для Prestashop

Необходимо дорабатать модуль оформления заказов для Престашоп, модуль заказа на одной странице + интеграция с Новой почтой.

1)Модуль берет с бази не верние язики городов, город берется на русском а склад НП у украинском.

надо подправить мультиязичность, чтоб с БД брались города и склади на соответствующем язике (Укр Рус)

2)Скрить вибор склада до вибора города, сейчас оба поля доступни сразу, и иногда клиенти путают последовательность и соответственно ничего не получается.

3)Обновить инсталятор чтоб модуль ставился на чистую последнюю версию Престашоп

4)Обновить хуки расположения кнопок на странице заказа в админке (в последней версии поменялся дизайн, не отображаеются необходимие кнопки в админке для формирования ТТН)

5)Обновить работу настроек модуля, не сохраняются в новой версии ПШ