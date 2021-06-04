Добрый день. Есть веб-портал infa.site Необходимо произвести доработки в админке. ТЗ пришлю в личку Стек: - Laravel; - NodeJS; - VueJS; - Scss.
Доработать модуль оформления заказа для Prestashop
Необходимо дорабатать модуль оформления заказов для Престашоп, модуль заказа на одной странице + интеграция с Новой почтой.
1)Модуль берет с бази не верние язики городов, город берется на русском а склад НП у украинском.
надо подправить мультиязичность, чтоб с БД брались города и склади на соответствующем язике (Укр Рус)
2)Скрить вибор склада до вибора города, сейчас оба поля доступни сразу, и иногда клиенти путают последовательность и соответственно ничего не получается.
3)Обновить инсталятор чтоб модуль ставился на чистую последнюю версию Престашоп
4)Обновить хуки расположения кнопок на странице заказа в админке (в последней версии поменялся дизайн, не отображаеются необходимие кнопки в админке для формирования ТТН)
5)Обновить работу настроек модуля, не сохраняются в новой версии ПШ
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