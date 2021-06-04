Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте.

У нас на сайтах есть специальный скрипт, который умеет находить изображения с аттрибутами data-domain и data-src, для них вычисляет размер и делает src вида example.com/upload/scale/X/Y/MODE/path-to-file.jpg Проблема здесь в том, что верстальщик не всегда может ...