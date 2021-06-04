Добрый день. Нужно сделать для сайта симуляцию матчей. Смысл заключается вот в чем. Пользователь открывает пак или кейс с карточками на которых написаны их скилы (статистика), кейсы будут вида (Снайпер, Рифлер, Капитан, ...
Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте.
Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте.
Источник сообщу конкретному исполнителю.
Также потребуются следующие доработки (если в источнике их нет):
- форма должна отображаться на отдельной странице.
- при вводе первой цифры номера карты должна определяться платежная система (Виза, МастерКард или МИР)
- при вводе первых 6 цифр (БИН) на карте должен подсвечиваться логотип банка + карта должна окрашиваться в фирменный цвет (Например Сбер - фирменный зеленый, Альфа - красный итп). Должна быть поддержка Топ 10 популярных российских банков. База Бин будет предоставлена.
- место для установки логотипа магазина (выделить комментарием).
Бюджет обсуждается.
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