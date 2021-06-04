Внедрить оплату через EasyPay в интернет-магазине на Laravel

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Закрыт5 заявок1116 просмотров

Есть действующий интернет-магазин, на Laravel 5.3, с работающим приемом платежей от разных сервисов, в том числе через EasyPay.

Нужно внедрить новую оплату EasyPay с новым протоколом, т.к. текущий протокол скоро перестанет поддерживаться сервисом. 

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Laravel
4 года назад
den-tkach
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