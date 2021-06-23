Переделать существующий модуль для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки698 просмотров

Переделать модуль, а в частности функцию загрузки и сохранения товаров во временный файл согласно новому API.

4 года назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$205
14 дней
Escrow
Работа выполнена быстро в полном соответствии с ТЗ.
Всё хорошо!

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Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
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3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Михаил
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад