Автоматизация сбора отзывов на тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок656 просмотров

Мы видим следующую механику работы. Если есть другие предложения, кроме «Добавьте вручную» - готовы рассмотреть и обсудить.

  • Карточка специалиста - Наталья Ломейко
  • В карточке есть кнопка «Оставить Отзыв», нажимая на которую появляется форма: Выберите рейтинг Х из 10, Напишите ФИО, оставьте комментарий о работе со специалистом, Кнопка - Отправить
  • Данные отправляются в «некую админку», где мы их проверяем и подтверждаем публикацию.
  • При подтверждении публикации, отзывы добавляются автоматически на страницу эксперта. Рейтинг меняется - 1622607185203 (153 kb) uploaded June 2, 2021 Joxi
Tilda
4 года назад
ksenia0702
Ксения 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров