Сделать загрузку фото и видео с фронта сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок229 просмотров

На сайте HTML/Css необходимо сделать возможность загрузки на сайт фото и видео с фронта, чтобы пользователь мог сам создать галерею, а также оставить отзыв и загрузить к нему фото и видео 

CSSHTML
4 года назад
NataliiaLiapina
Наталья 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров