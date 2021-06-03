Сайт отделочной компании

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Закрыт7 заявок592 просмотра

Задача:

Небольшой сайт отделочной компании.

4 вида страниц + формы. 3 ширины экрана. Протопипы в фигме.

+ надо внятную админку, чтобы без дальнейших проблем редактировать/добавлять/ранжировать и пр.

Интерактив - форма обратной связи с несколькими параметрами.

Джумла, вордпресс и пр. не вариант, что-то на базе юи, ларавела.

По итогу положить всё на мой сервер, убедиться, что заработало... :)

ТЗ+превью по запросу.

Есть другие работы/проекты.

Обязательные требования

Очень желательно Екатеринбург или Свердл.область.

Резидент России.

Договор.

Оплата безналом.

FigmaJoomlaLaravelWordPress
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IljaMiljaev
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Выбранный исполнитель

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Escrow

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