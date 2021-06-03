Срочно, Проект с нуля Нужна программа и задокументировать Технологии: Использовать в проекте карты: mapbox js; Написать проект на : VueJS+Nuxt; Использовать : webpack; ...
Сайт отделочной компании
Задача:
Небольшой сайт отделочной компании.
4 вида страниц + формы. 3 ширины экрана. Протопипы в фигме.
+ надо внятную админку, чтобы без дальнейших проблем редактировать/добавлять/ранжировать и пр.
Интерактив - форма обратной связи с несколькими параметрами.
Джумла, вордпресс и пр. не вариант, что-то на базе юи, ларавела.
По итогу положить всё на мой сервер, убедиться, что заработало... :)
ТЗ+превью по запросу.
Есть другие работы/проекты.
Обязательные требования
Очень желательно Екатеринбург или Свердл.область.
Резидент России.
Договор.
Оплата безналом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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