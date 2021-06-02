Поправить верстку на сайте на vue.js

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Закрыт3 заявки912 просмотров

Добрый день. 

Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта. 

Где-то поехали кнопки, где-то не верные цвета, шрифты и тд. 

В целом есть файл, в котром описаны все необходимые правки, он тут (см. пункты 10-35)

Нужен человек, который сможет оперативно внести все необходимые корретировки в верстку. 

А если вы еще и на vue.js пишете, что еще и в функционал.

Vue.js
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andrey2610
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