Поправить верстку на сайте на vue.js

Добрый день.

Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта.

Где-то поехали кнопки, где-то не верные цвета, шрифты и тд.

В целом есть файл, в котром описаны все необходимые правки, он тут (см. пункты 10-35)

Нужен человек, который сможет оперативно внести все необходимые корретировки в верстку.

А если вы еще и на vue.js пишете, что еще и в функционал.