Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.
Поправить верстку на сайте на vue.js
Добрый день.
Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта.
Где-то поехали кнопки, где-то не верные цвета, шрифты и тд.
В целом есть файл, в котром описаны все необходимые правки, он тут (см. пункты 10-35)
Нужен человек, который сможет оперативно внести все необходимые корретировки в верстку.
А если вы еще и на vue.js пишете, что еще и в функционал.
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