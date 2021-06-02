Symfony разработчик

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки511 просмотров

Добрый день. Требуется php symfony разработчик для выполнения разовой задачи объемом 100 нормочасов по ставке не более 850 руб в час. Срок проекта - до 3 недель, оплата - еженедельная. Само описание задачи готов согласовать при более детальном обсуждении. Работа предполагается с имеющимся кодом только в части бекенда, а задачи по фронтенду уже выполняют имеющиеся frontend разработчики. Подчеркну что задача разовая и нам просто нужно небольшое усиление команды перед дедлайном. Готовы обсуждать

PHPSymfony
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