Добрый день. Требуется php symfony разработчик для выполнения разовой задачи объемом 100 нормочасов по ставке не более 850 руб в час. Срок проекта - до 3 недель, оплата - еженедельная. Само описание задачи готов согласовать при более детальном обсуждении. Работа предполагается с имеющимся кодом только в части бекенда, а задачи по фронтенду уже выполняют имеющиеся frontend разработчики. Подчеркну что задача разовая и нам просто нужно небольшое усиление команды перед дедлайном. Готовы обсуждать