Разработка онлайн сервиса / портала (маркетплейс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки646 просмотров

Разработка онлайн сервиса, объединяющего заказчиков и исполнителей на одном портале.

Портал (маркетплейс) B2B

Laravel

Индивидуальный дизайн

Админ панель и личный кабинет пользователей.

Более подробный брифинг и ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1NTpFjsHnaRdp-WDw3ZlDsPZ6v88Mk9eixmgZkmSU7t8/edit?usp=sharing

Преимущества если:

Есть опыт выполнения подобных заказов (примеры работ)

Создать семантическое ядро

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Laravel
4 года назад
Able2Know
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