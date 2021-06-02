На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать. Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру. (Для общего ...
Разработка онлайн сервиса / портала (маркетплейс)
Разработка онлайн сервиса, объединяющего заказчиков и исполнителей на одном портале.
Портал (маркетплейс) B2B
Laravel
Индивидуальный дизайн
Админ панель и личный кабинет пользователей.
Более подробный брифинг и ТЗ https://docs.google.com/document/d/1NTpFjsHnaRdp-WDw3ZlDsPZ6v88Mk9eixmgZkmSU7t8/edit?usp=sharing
Преимущества если:
Есть опыт выполнения подобных заказов (примеры работ)
Создать семантическое ядро
Помощь в SEO продвижении
Заявки фрилансеров
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