Нужен Django разработчик, чтобы подключить power bi

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок429 просмотров

Есть проект написано на Django/Django rest Framework. Надо подключить Power bi на базу. Настройки Power bi сами сделаем надо просто подключить базу на power bi

Django
4 года назад
Myrzabekn
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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