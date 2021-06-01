Онлайн 3D конструктор сувенирной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки750 просмотров

Всем привет!

Нужно написать изолированный скрипт конструктора сувенирной продукции согласно ТЗ.

В заявке сразу указывайте предлагаемую технологию реализации - Canvas, WebGL...

Заявки "Я крутой и все сделаю" не рассматриваю. 

Пожалуйста, пишите конкретные предложения с реальными сроками и ценами и технологиями, которые Вы будете использовать. Желателен опыт работы с 3D в web'е. Портфолио не помешает, как и наработки в этом направлении.

С уважением,

Андрей

4 года назад
AndyCall
Андрей 
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