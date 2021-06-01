Необходимо разработать приложение "Адаптация сотрудников" для маркетплейса Битрикс24. Обязательно знание PHP, vuejs, REST API Bitrix24 . Будет предоставлено небольшое тестовое задание. Тестовое задание не оплачивается. Детальное техническое задание отправляем по запросу ...
Онлайн 3D конструктор сувенирной продукции
Всем привет!
Нужно написать изолированный скрипт конструктора сувенирной продукции согласно ТЗ.
В заявке сразу указывайте предлагаемую технологию реализации - Canvas, WebGL...
Заявки "Я крутой и все сделаю" не рассматриваю.
Пожалуйста, пишите конкретные предложения с реальными сроками и ценами и технологиями, которые Вы будете использовать. Желателен опыт работы с 3D в web'е. Портфолио не помешает, как и наработки в этом направлении.
С уважением,
Андрей
Заявки фрилансеров
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