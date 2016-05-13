Web Developer (Laravel, 1С Битрикс, Opencart, ReactJS)
Занимаюсь профессиональной веб-разработкой более 9 лет
PHP фреймворк
- Laravel
CMS используемые в работе
- 1C Битрикс (более 5 лет), анкета разработчика https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=87321841-164965
- Opencart (более 7 лет), есть свои модули на продаже
Навыки и владение технологиями:
- Адаптивная и современная верстка
- PHP
- MySQL
- JavaScript, JQuery
- HTML, XHTML, JSX
- CSS, SASS
- ReactJS, Redux
- VueJS
- NodeJS
- ExpressJS
- MongoDB
- Solidity, Ethereum, Blockchain
- Веб Дизайн
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Всё отлично, работа выполнена. Рекомендую!
Ответный отзыв
В очередной раз все на отлично. Продолжаем сотрудничество
$50
10 баллов
2 года назад
Все было сделано качественно и быстро, а главное в срок. Замечаний не было, в процессе работы выполнял мои правки, которые возникли дополнительно. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством. Проработанная постановка задачи и оплата в срок.
$100
10 баллов
5 лет назад
Благодарю за выполненную работу. Все было сделано качественно и серьезно
Ответный отзыв
Своевременная оплата, оперативность связи! Все отлично!
$63
8 баллов
7 лет назад
Работа сделана, всем доволен
Ответный отзыв
Оплата своевременна. Сотрудничеством доволен.
$50
10 баллов
8 лет назад
Всё хорошо, гибкая адаптация под неожиданные изменения)
Ответный отзыв
Сотрудничество успешно
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22 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
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22 отзыва
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16 отзывов
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