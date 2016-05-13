Alex_Neo

Александр Неудахин Alex_Neo

 
38 летРоссия/Тамбов
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web Developer (Laravel, 1С Битрикс, Opencart, ReactJS)

Занимаюсь профессиональной веб-разработкой более 9 лет

PHP фреймворк

 - Laravel

CMS используемые в работе

- 1C Битрикс (более 5 лет), анкета разработчика https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=87321841-164965

- Opencart (более 7 лет), есть свои модули на продаже

Навыки и владение технологиями:

- Адаптивная и современная верстка

- PHP

- MySQL

- JavaScript, JQuery

- HTML, XHTML, JSX

- CSS, SASS

- ReactJS, Redux

- VueJS

- NodeJS

- ExpressJS

- MongoDB

- Solidity, Ethereum, Blockchain

- Веб Дизайн

PHPJavascriptOpenCartLaravelMySQLMongoDBHTMLCSSjQueryБитриксSASSNode.jsBlockchainSolidity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
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Отзывы заказчиков
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Битрикс правки
Всё отлично, работа выполнена. Рекомендую!
В очередной раз все на отлично. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Доработка на Битрикс
Все было сделано качественно и быстро, а главное в срок. Замечаний не было, в процессе работы выполнял мои правки, которые возникли дополнительно. Рекомендую исполнителя.
Полностью доволен сотрудничеством. Проработанная постановка задачи и оплата в срок.
Ответный отзыв
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработка страницы для сайта на 1С Битрикс
Благодарю за выполненную работу. Все было сделано качественно и серьезно
Своевременная оплата, оперативность связи! Все отлично!
Ответный отзыв
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$63
8 баллов
7 лет назад
Изменения в функционале Opencart
Работа сделана, всем доволен
Оплата своевременна. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
bricket
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработка шаблона OpenCart
Всё хорошо, гибкая адаптация под неожиданные изменения)
Сотрудничество успешно
Ответный отзыв
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