Изменения в функционале Opencart

[b]На готовый сайт (интернет-магазин) необходимо выгрузить товары из 1С, сделать интеграцию через API c Topdelivery и установку Robokassa. Сайт на 1С Битрикс. [/b]Жду предложений касаемо сроков и приблизительной стоимости после чего сообщу детали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин - http:\\joye.ninja
ТЗ:
1. http://release.joye.ninja/export/
Бесконечная переадресация - исправить
2. Разрешить нескольким товарам иметь одинаковые сео урлы или категории иметь одинаковый сео урл с производителем
Пример:
Производитель
и категория
http://joye.ninja/zhidkosti-dlya-elektronnyh-sigaret/joyetech
3. Решить проблему с двойными транзакциями в Google Analytics
- Разобраться почему и исправить
4. Изменения в сортировке товаров:
4.1 Оставить следующие опции в выпадающем списке (в таком же порядке):
- По-умолчанию
- По цене (по-возрастанию)
- По цене (по-убыванию)
4.2 Все сортировки должны учитывать следующее правило: товары не в наличие должны быть в любой сортировке последние
и сортироваться внутри таких же "не в наличие" согласно выбранному правилу.
5. Реализовать возможность скрывать часть текста в текущем редакторе на сайте (в первую очередь для категорий для верхнего описания).
Реализовать через скрытие по высоте.
6. Сейчас при заказе почему-то ставится левое значение имейла клиента если его не ввели (при оформление). Оставлять пустым.
7. Вывести артикул на карточку товара
Оплата: Яндекс деньги
Предоплата: 50% (2050 руб.)
Общая сумма в рублях: 4100
Оценка во вложении.
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