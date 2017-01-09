Изменения в функционале Opencart

$65
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка116 просмотров
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Магазин - http:\\joye.ninja

ТЗ:

1. http://release.joye.ninja/export/

Бесконечная переадресация - исправить

2. Разрешить нескольким товарам иметь одинаковые сео урлы или категории иметь одинаковый сео урл с производителем

Пример:

Производитель

http://joye.ninja/joyetech

и категория

http://joye.ninja/zhidkosti-dlya-elektronnyh-sigaret/joyetech

3. Решить проблему с двойными транзакциями в Google Analytics

- Разобраться почему и исправить

4. Изменения в сортировке товаров:

4.1 Оставить следующие опции в выпадающем списке (в таком же порядке):

- По-умолчанию

- По цене (по-возрастанию)

- По цене (по-убыванию)

4.2 Все сортировки должны учитывать следующее правило: товары не в наличие должны быть в любой сортировке последние 

и сортироваться внутри таких же "не в наличие" согласно выбранному правилу.

5. Реализовать возможность скрывать часть текста в текущем редакторе на сайте (в первую очередь для категорий для верхнего описания).

Реализовать через скрытие по высоте.

6. Сейчас при заказе почему-то ставится левое значение имейла клиента если его не ввели (при оформление). Оставлять пустым.

7. Вывести артикул на карточку товара

Оплата: Яндекс деньги

Предоплата: 50% (2050 руб.)

Общая сумма в рублях: 4100

Оценка во вложении.

OpenCart
7 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Neo
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$63
5 дней
Работа сделана, всем доволен
Оплата своевременна. Сотрудничеством доволен.
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