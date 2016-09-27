Разработка модуля для ИМ

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Требуется создать модуль для интернет-магазина нижнего белья как здесь: http://keepstyleshop.com/create/?1 

Чтобы можно было собирать самостоятельно комплект и отправлять созданный вариант. 

Обязателен опыт выполнения подобных заданий!

Пишите сроки и цену.

7 лет назад
Kajemyakin
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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