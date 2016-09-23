Доработка интернет-магазина на OpenCart 2

Сайт создан на Opencart Версия ocStore 2.1.0.1.1. адрес magnifi.ru Есть Api интеграция от курьерской службы.( Прикрепил) Мне сказали, она не подходит. Соответственно нужно сделать для нашего проекта свою. Цена и сроки обязательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нeобходимо доработaть сущeствующий интернет-магазин одежды на Open Cart 2.
Ключeвые задачи:
1) Доработать верстку
2) Некоторые бекэнд задачи
3) Оптимизировать работу сайта
Подробнoсти в ТЗ: https://goo.gl/rU0FYR
Прошу начинать обсуждение сразу здесь. В скайп/слэк перейдем немного позже.
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