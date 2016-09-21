Внедрить на сайт систему курьерской службы СПСР-Экспресс

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Сайт создан на Opencart Версия ocStore 2.1.0.1.1.  адрес magnifi.ru 

Есть Api интеграция от курьерской службы.( Прикрепил)

Мне сказали, она не подходит. Соответственно нужно сделать для нашего проекта свою.

Цена и сроки обязательно

7 лет назад
rokovoii
Максим 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад