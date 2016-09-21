Внедрить на сайт систему курьерской службы СПСР-Экспресс

Здравствуйте. У нас интернет-магазин на Битрикс (версия 12.5). Необходимо доделать карусель показа сопутствующих товаров. Подробное ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт создан на Opencart Версия ocStore 2.1.0.1.1. адрес magnifi.ru
Есть Api интеграция от курьерской службы.( Прикрепил)
Мне сказали, она не подходит. Соответственно нужно сделать для нашего проекта свою.
Цена и сроки обязательно
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