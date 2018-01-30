Обо мне:
Качественно и глубоко настраиваю Яндекс.Директ.
Если Вам нужна качественная контекстная реклама в Яндексе - Добро Пожаловать!Что Вы получаете:
1) Увеличение продаж.
2) Тактику рекламной кампании в зависимости от Ваших целей и бюджетов.
3) Рекламные кампании с качественными объявлениями и проработанной семантикой.
Как я работаю:
-Анализ продукта
-Анализ ЦА
-Анализ конкурентов
-Создание УТП
-Составление майнд мэп
-Сбор масок
-Парсинг в кк
-Сортировка и минусовка ключевых запросов
-Проставление операторов
-Составление заголовков и текстов объявлений на основе сайта и созданного УТП
-Проставление UTM меток
-Кросс минусовка
-Загрузка кампании в интерфейс
-Настройка кампании в интерфейсе.
-Настройка РСЯ
-Настойка ретаргетинга
-Анализ кампании: добавление минус слов, отключение неэффективных объявлений
-Работа с Метрикой (Сегментирование, аналитика)
Индивидуально подхожу к каждому клиенту - в работе одновременно не более 2 проектов.