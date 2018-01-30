Настройка Яндекс. Директа и РСЯ. Создание УТП.

Обо мне:

Качественно и глубоко настраиваю Яндекс.Директ.

Если Вам нужна качественная контекстная реклама в Яндексе - Добро Пожаловать!Что Вы получаете:

1) Увеличение продаж.

2) Тактику рекламной кампании в зависимости от Ваших целей и бюджетов.

3) Рекламные кампании с качественными объявлениями и проработанной семантикой.

Как я работаю:

-Анализ продукта

-Анализ ЦА

-Анализ конкурентов

-Создание УТП

-Составление майнд мэп

-Сбор масок

-Парсинг в кк

-Сортировка и минусовка ключевых запросов

-Проставление операторов

-Составление заголовков и текстов объявлений на основе сайта и созданного УТП

-Проставление UTM меток

-Кросс минусовка

-Загрузка кампании в интерфейс

-Настройка кампании в интерфейсе.

-Настройка РСЯ

-Настойка ретаргетинга

-Анализ кампании: добавление минус слов, отключение неэффективных объявлений

-Работа с Метрикой (Сегментирование, аналитика)

Индивидуально подхожу к каждому клиенту - в работе одновременно не более 2 проектов.