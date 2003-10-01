leonira72

Ирина Леонова leonira72

 
51 годУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
[email protected]

Уважаемые коллеги!

Хочу предупредить о мошенничестве.

Некто использовал мою фотографию и никнейм для открытия фейковой скайп-странички. Несколько заказчиков уже добавились к мошеннику и перечислили деньги за "работу".

Грустно, но мошенничество продолжает существовать.

Будьте бдительны.

Просьба по-возможности пользоваться сразу двумя контактами - скайп, подтверждение через почту или личку.

Не дадим шансов нечистым на руку.

Спасибо за понимание.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-10
Рерайтинг
ТОП-20
Транскрибация
ТОП-50
Продающие тексты
ТОП-50
Копирайтинг
ТОП-50
Стихи, Песни и Проза
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Отзывы заказчиков
Evgeniy_Dudka
Евгений 
20 летУкраина
год в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Рерайтинг текста
Хочу выразить огромную благодарность Ирине за выполненную работу. Я был очень доволен качеством текстов, которые она создала для меня. Ирина проявила профессионализм и креативность, подходя к работе с большим вниманием и пониманием моих потребностей. Ирина была всегда открыта для обсуждения задачи и внесения изменений, которые я хотел видеть в работе. Я был впечатлен её умением писать не только правильно, но и с душой)
Благодарю за интересный проект. Очень понравилось работать с Евгением. Приятно, что такой молодой еще человек настолько грамотный и компетентный. Евгений точно знает, что хочет получить от копирайтера. Всегда на связи, очень коммуникабельный. Работать одно удовольствие. Всем рекомендую! Евгению достичь высот в своей работе!
Ответный отзыв
mari-iv83
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
год назад
Нужно написать текст для главной страницы сайта
Очень рада, что наконец-то нашла отличного копирайтера. Все сделано быстро и главное как нужно: четко, по существу и без лишней воды. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Мария прекрасный заказчик. Очень четко поставлена задача, всегда на связи. Порядочные заказчики на вес золота! Рекомендую от души!
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$10
10 баллов
год назад
Сделать копирайт статьи на сайт
Текстом доволен, к сотрудничеству рекомендую!
Большое спасибо за доверие и приятное общение. Коммуникация, постановка задачи, оплата - всё на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
magnuszclinic
Мика 
35 летРоссия
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
год назад
Рерайт справочника заболеваний для сети клиник
Ирина просто золото, оперативно (охренелион символов написали в кротчайший срок), качественно, всегда на связи, рекомендую!
Спасибо за проект и теплые слова. Очень приятно работать с профессионалом и просто порядочным человеком. Рекомендую!
Ответный отзыв
transcribe-me
Александр 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Транскрибация 25-ти минутной консультации на YouTube
Профессионально и быстро выполненная работа. Приятный момент: изначально Ирина оценила работу вдвое дороже, я согласился, а при исполнении Ирина увидела, что работы меньше, чем она ожидала, и отказалась принимать второй перевод, взяв за работу только сумму предоплаты.
Спасибо! С Вами приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
222 отзыва
$2/час
от $2от 2 часов
#23
Рерайтинг
34 отзыва
$1.5/час
от $2от 2 часов
#7
Продающие тексты
4 отзыва
$3/час
от $3от 3 дней
#21
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$0.5/час
от $10от 1 дня
#62
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#17
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#29
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
#257
Сценарии
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
#123
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
#211
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