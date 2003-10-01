Ирина Леонова leonira72leonira72
51 годУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Уважаемые коллеги!
Хочу предупредить о мошенничестве.
Некто использовал мою фотографию и никнейм для открытия фейковой скайп-странички. Несколько заказчиков уже добавились к мошеннику и перечислили деньги за "работу".
Грустно, но мошенничество продолжает существовать.
Будьте бдительны.
Просьба по-возможности пользоваться сразу двумя контактами - скайп, подтверждение через почту или личку.
Не дадим шансов нечистым на руку.
Спасибо за понимание.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-10— Рерайтинг
ТОП-20— Транскрибация
ТОП-50— Продающие тексты
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ТОП-50— Копирайтинг
ТОП-50— Стихи, Песни и Проза
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Хочу выразить огромную благодарность Ирине за выполненную работу. Я был очень доволен качеством текстов, которые она создала для меня. Ирина проявила профессионализм и креативность, подходя к работе с большим вниманием и пониманием моих потребностей. Ирина была всегда открыта для обсуждения задачи и внесения изменений, которые я хотел видеть в работе. Я был впечатлен её умением писать не только правильно, но и с душой)
Ответный отзыв
Благодарю за интересный проект. Очень понравилось работать с Евгением. Приятно, что такой молодой еще человек настолько грамотный и компетентный. Евгений точно знает, что хочет получить от копирайтера. Всегда на связи, очень коммуникабельный. Работать одно удовольствие. Всем рекомендую! Евгению достичь высот в своей работе!
$10
10 баллов
год назад
Очень рада, что наконец-то нашла отличного копирайтера. Все сделано быстро и главное как нужно: четко, по существу и без лишней воды. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Мария прекрасный заказчик. Очень четко поставлена задача, всегда на связи. Порядочные заказчики на вес золота! Рекомендую от души!
$10
10 баллов
год назад
Текстом доволен, к сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо за доверие и приятное общение. Коммуникация, постановка задачи, оплата - всё на высшем уровне. Рекомендую!
$200
10 баллов
год назад
Ирина просто золото, оперативно (охренелион символов написали в кротчайший срок), качественно, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за проект и теплые слова. Очень приятно работать с профессионалом и просто порядочным человеком. Рекомендую!
$20
10 баллов
2 года назад
Профессионально и быстро выполненная работа. Приятный момент: изначально Ирина оценила работу вдвое дороже, я согласился, а при исполнении Ирина увидела, что работы меньше, чем она ожидала, и отказалась принимать второй перевод, взяв за работу только сумму предоплаты.
Ответный отзыв
Спасибо! С Вами приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
222 отзыва
$2/час
от $2от 2 часов
#23
Рерайтинг
34 отзыва
$1.5/час
от $2от 2 часов
#7
Продающие тексты
4 отзыва
$3/час
от $3от 3 дней
#21
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$0.5/час
от $10от 1 дня
#62
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#17
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#29
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
#257
Сценарии
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
#123
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
#211